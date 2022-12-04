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الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة حتى الـ25 من الشهر الجاري

الأحد 04 ديسمبر 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة النظر في لائحة "الاتهام" المقدمة ضد الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، حتى الـ25 من شهر كانون الأول الجاري.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الأسير عواودة، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول الماضي، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم.

وجرى نقله مؤخرا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، بعد أن فرضت إدارة السّجون عليه "عقوبة" حرمان من الزيارة لمدة شهرين.

علمًا أن الأسير عواودة لا يزال يعاني من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه.

#الاحتلال #خليل عواودة

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