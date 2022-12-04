ما هو الهدف الذي عاود طيران الاحتلال لقصفه فجر اليوم في غزة ؟

القدس المحتلة / سما /
كشفت القناة 12 العبرية اليوم الاحد ان الطائرات الحربية الاسرائيلية هاجمت الموقع الذي اطلق منه صاروخ جو_ارض "سام 7" تجاهها فجر اليوم من قطاع غزة .
وكان طيران الاحتلال قصف عدة اهداف للمقاومة في قطاع غزة .
وادعت القناة العبرية ان تلك الطائرات نفسها عاودت لمهاجمة الموقع الذي تم اطلاق الصاروخ منه .
وزعمت ان القصف الليلة طال اهدافا حساسة لحماس منها منشأة تحت الارض تستخدم لتطوير محركات الصواريخ .
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.