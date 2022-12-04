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ما هو الهدف الذي عاود طيران الاحتلال لقصفه فجر اليوم في غزة ؟

الأحد 04 ديسمبر 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو الهدف الذي عاود طيران الاحتلال لقصفه فجر اليوم في غزة ؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية اليوم الاحد ان الطائرات الحربية الاسرائيلية هاجمت الموقع الذي اطلق منه صاروخ جو_ارض "سام 7" تجاهها فجر اليوم من قطاع غزة .

وكان طيران الاحتلال قصف عدة اهداف للمقاومة في قطاع غزة .

وادعت القناة العبرية ان تلك الطائرات نفسها عاودت لمهاجمة الموقع الذي تم اطلاق الصاروخ منه .

وزعمت ان القصف الليلة طال اهدافا حساسة لحماس منها منشأة تحت الارض تستخدم لتطوير محركات الصواريخ .

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد  للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

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