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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 04 ديسمبر 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت احرونوت":  

احتجاجات ضد تعيين المتطرف آفي معوز من حزب نوعم مسؤولا عن التعليم اللامنهجي
نتنياهو اتهم لبيد بالتحريض على التمرد ضد حكومته  
الجندي الذي اعتدى على أحد نشطاء اليسار: ما قمت به كما يتوقعون مني  
غضب في إسرائيل على مبعوث الأمم المتحدة الذي طالب بالتحقيق في قتل الشاب عمار مفلح في حوارة
الجيش سيطلب من الكنيست قرارا استثنائيا لتجنيد الاحتياط بسبب العمليات في الضفة  
صفقة سهلة لجنود عذبوا ونكلوا وسرقوا أموال الفلسطينيين: السجن أربع سنوات لعميت ادري وسنتين ونصف لأوري مرينه.

* "معاريف":  

تمرد السلطات المحلية ضد تعيين آفي معوز مسؤولا عن التعليم اللامنهجي  
مبعوث الأمم المتحدة يطالب بالتحقيق بمقتل الشاب عمار مفلح ويثير غضب القيادة السياسية الإسرائيلية  
تأجيل ابعاد المحامي والناشط صلاح العموري بعد ان قدم استئنافا على ابعاده  

* "هآرتس":  

يجب عدم التعاون مع النرجسي آفي معوز  
تحت حراسة مشددة يصل اليوم الرئيس الإسرائيلي الى البحرين وغدا يتوجه الى الامارات  
مسؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبون بالتحقيق في مقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح في حوارة  
الجيش يدفع للجنود في وحدة السايبر 200 ألف شيقل شهريا لكي يبقوا بالخدمة  
الجيش يمنع نشطاء يساريين من دخول الخليل في حين يسمح لليمين بذلك  

#الصحف الإسرائيلية

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