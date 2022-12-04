تأجيل جلسة محكمة استئناف أسرى نفق الحرية الستة إلى العاشر من الشهر المقبل

رام الله / سما /

قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلت جلسة محكمة الاستئناف الخاصة بالأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، إلى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف عبد ربه ، أن محكمة الاحتلال أجلت جلسة الاستئناف التي كان من المقرر أن تعقد في محكمة الناصرة المركزية، بتاريخ السادس من الشهر الجاري.

يذكر أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكذلك الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر من مدينة جنين، بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".