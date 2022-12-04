رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها أن جرائم الاحتلال تستوجب تدخلا عاجلا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

كما ركزت الصحف الثلاث على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا ووقوع عدد من الإصابات في أوصرين جنوب نابلس واقتلاع مستوطنين 50 غرسة زيتون في بروقين غرب سلفيت، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتحقيق والمساءلة في حادثة استشهاد الشاب عمار مفلح.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"القدس":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد عمار مفلح معزيا

- اشتية: فلسطين بلد فتية ولدينا قصص نجاح مهمة والاحتلال يريدنا شعبا بطيئا وفقيرا ومحاصرا

- وقفة في حيفا تنديدا بجريمة اعدام الشهيد مفلح

- استهداف اسرائيلي لمواقع شرق غزة واصابات ومواجهات والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون

- وينسلاند وبوريل يدعوان للتحقيق في حادثة استشهاد الشاب مفلح

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: جرائم الاحتلال تستوجب تدخلا عاجلا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.. عزّى بوفاة الدكتور عبد الله صبري وهاتف والد الشهيد عمار مفلح معزيا ومنح وزير خارجية جنوب افريقيا وسام نجمة القدس الكبرى

- بوريل ووينسلند يدعوان إلى التحقيق والمساءلة في حادثة استشهاد الشاب مفلح والشيخ يرحب ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقفة في حيفا تنديدا بالجريمة

- الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

- اشتية: فلسطين بلد فتية ولدينا قصص نجاح ملهمة وكل فلسطيني رواية

- اصابات في أوصرين ومواجهات قرب مخيم قلنديا ومستوطنون يقتلعون 50 غرسة زيتون في بروقين

* "الأيام":

- مواجهات في أوصرين ومخيم قلنديا ومستوطنون يعتدون على المواطنين في بروقين وسنجل

- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان للتحقيق في إعدام الشاب عمار مفلح وترحيب فلسطيني

- لابيد وبن غفير يعلنان دعمهما الكامل للضابط منفذ الإعدام في حوارة

- وقفة في حيفا تنديدا بجريمة إعدام الشهيد مفلح ودعوات للتظاهر في أم الفحم اليوم