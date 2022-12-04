الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "كارني عوز" على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن عملية خاصة لإزالة معبر كارني في منطقة السياج الحدودي على حدود قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش، إن عملية إزالة معبر كارني في منطقة السياج الحدودي على حدود قطاع غزة بدأت اليوم، وذلك من أجل الشروع ببناء بناء عائق بري خلفًا له.



وأضاف أن العملية تهدف لتعزيز خط الدفاع في تلك المنطقة والتي تأتي في إطار تحسين خط الدفاع على طول الحدود مع قطاع غزة.



‏وأشار إلى معبر كارني كان مخصص في الماضي لعبور البضائع والعمال حتى توقفه عن العمل في العام 2011 في أعقاب عدة عمليات فلسطينية وقعت فيه، حيث يتم نقل جميع البضائع منذ ذلك الحين عبر معبر كرم أبو سالم، ودخول العمال إلى إسرائيل عبر معبر إيرز.