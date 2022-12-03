بالفيديو: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

غزة/سما/

شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة السبت- الأحد سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة.

و بحسب المعلومات فقد شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على موقع القادسية غرب خانيونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت شهود عيان بأن المقاومة تتصدى للطائرات المغيرة في أجواء خانيونس بالمضادات الأرضية بعد شنها غارات على موقع غربي المدينة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" ردا على إطلاق الصاروخ من غزة، أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشة تابعة لمنظمة حماس بمثابة موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ المنظمة في قطاع غزة، كما تعرض نفق تابع للمنظمة في جنوب قطاع غزة للهجوم في إطار جهود الإضرار بجهود تعاظم المنظمة.