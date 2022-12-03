المالكي يثمن استمرار اليابان بتقديم الدعم المالي لفلسطين

روما/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه، على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وثمن المالكي استمرار اليابان بتقديم الدعم المالي لفلسطين، مؤكدا أهمية المشاريع التي تقوم بها، خاصة "ممر السلام والإزدهار"، والمنطقة الصناعية في أريحا، إضافة الى برنامج تدريب الكوادر وبناء القدرات "سيباد".

ووضع المالكي الوزير الياباني بصورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل واعتقال وتدمير للممتلكات، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لوقف انتهاكات دولة الاحتلال.

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي، ووقف اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، والتي تعيق المضي قدما بعملية السلام.

كما وضع المالكي الوزير شنسوكيه بخطورة الوضع "في ظل تشكيل حكومة متطرفة إسرائيلية تنادي بالكراهية وقتل الفلسطينيين"، مطالبا اليابان أن ترسل، كما العديد من دول العالم، رسائل تحذيرية الى رئيس وزراء حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو من تداعيات تشكيل مثل هذه الحكومة على أرض الواقع.

من جهته، أكد شنسوكيه دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني، ولجميع الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية المختلفة الرامية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتؤثر سلبا على أي مساعي تهدف لتحقيق السلام.

وقال إن اليابان قلقة من تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة والتصعيد الإسرائيلي على الأرض، مجددا التأكيد على دعم بلاده لحل الدولتين.

كما أكد استمرار دعم اليابان المقدم للشعب الفلسطيني من خلال المشاريع المختلفة.

وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وفي المنظومة متعددة الأطراف، بما يصب بمصلحة البلدين والشعبين. كما اتفقا على استمرار التواصل لتنسيق الجهود في المنظمات الدولية، وتعزير العلاقات الثنائية والمشاريع المستقبلية المشتركة.

وحضر اللقاء: سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا ومندوبتها الدائمة لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها عبير عودة، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من السفارة.