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توضيح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل

السبت 03 ديسمبر 2022 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل



غزة/سما/

أوضحت وزارة العمل اليوم السبت 3/12/2022 الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، حيث اتخذ الاحتلال منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة تتعلق باعتماد التصاريح إلكترونيا.


ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.


وأشارت وزارة العمل إلى أنها استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، مما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية.


وأفادت الوزارة بأن الإجراءات الجديدة تتمثل باستلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال الكترونيا، ثم تسلمها لوزارة العمل خلال ايام، وتقوم الوزارة باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.


وشددت الوزارة على أن التصاريح التي تصلها وتُبلغ بها، يتم إعلام أصحابها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز ال 48 ساعة.


ونوهت الوزارة لجميع الموطنين الذين تواجههم أي مشكلة بالخصوص التوجه لمديرية العمل في محافظته لمعالجتها.


وأكدت وزارة العمل على أن تصاريح العمال سارية المفعول بالداخل المحتل حتى تاريخه لم تتجاوز 15500 تصريح.

#غزة #تصاريح العمل #عمال الداخل المحتل

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