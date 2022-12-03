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الشيخ يُرحب بدعوة وينسلاند وبوريل بإجراء تحقيق في إعدام الشاب مفلح

السبت 03 ديسمبر 2022 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يُرحب بدعوة وينسلاند وبوريل بإجراء تحقيق في إعدام الشاب مفلح



رام الله/سما/

رحّب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء اليوم السبت، بدعوة كل من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بإجراء تحقيق في إعدام الشاب عمار مفلح، وإدانتهم للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

وطالب الشيخ عبر صفحته الشخصية في تويتر، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وكان وينسلاند وبوريل، قد دعيا إلى إجراء تحقيق في حادثة استشهاد الشاب مفلح (22 عاماً) الذي قتله جندي إسرائيلي برصاص الاحتلال من مسافة الصفر في بلدة حوارة جنوب نابلس.

#حسين الشيخ

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