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هآرتس: فصائل غزة تستعد لهجوم إسرائيلي ومصر تتأكد من حجم الرد

السبت 03 ديسمبر 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: فصائل غزة تستعد لهجوم إسرائيلي ومصر تتأكد من حجم الرد



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصادر فلسطينية قولها: " أن الفصائل الفلسطينية تستعد لهجوم إسرائيلي الليلة رداً على إطلاق صاروخ من غزة.

وبحسب المصادر: "من المرجح أن تكون أهداف الهجوم هي منشآت التدريب والبنية التحتية للجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

وأضافت الصحيفة :" في الوقت نفسه يحاول الوسيط المصري التحدث بين "إسرائيل" والفلسطينيين للتأكد من حجم الرد الإسرائيلي على غزة، وذلك لمنع تدهور الوضع إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وقال مسؤول مصري مشارك في جهود الوساطة لهآرتس:" إن إطلاق الصاروخ تم في وقت حساس.

ودوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال:" تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص.

وأضاف جيش الاحتلال :"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية.

#غزة #اسرائيل #الاحتلال #اطلاق صاروخ من غزة

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