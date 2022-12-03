الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق والمساءلة في حادثة استشهاد الشاب مفلح

بروكسل/سم/

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى التحقيق في حادثة استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، وإجراء مساءلة كاملة بموجب القانون الدولي.

وقال بوريل في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة"، موضحا أنه "خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "كان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي يوم أمس السبت على يد أحد أفراد القوات الإسرائيلية آخر مثال على ذلك".

وتابع: "يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وبموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، الشاب مفلح من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة. وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وأصيب مفلح بأربع رصاصات وترك ينزف على الأرض بعد أن منع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف من تقديم الإسعاف له، ليرتقي شهيدا. واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.