وزير الأوقاف يعلن إعادة تشكيل مجلس إدارة مستشفى الإسراء التخصصي بطولكرم

طولكرم/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، بمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم السبت، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة مستشفى الإسراء التخصصي بطولكرم، بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، واعتمادا على توصية اللجنة المختصة، على أن يكون مجلس الإدارة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إلى جانب (11) عضوا.

وأكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس في خدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، متمنيا التوفيق والنجاح لرئيس مجلس إدارة مستشفى الإسراء الجديد وأعضاء المجلس، مثمنا الجهود المبذولة من المجلس السابق.

وأثنى على ما قدمته اللجنة المختصة من خلال المستشار خليل قراجة الرفاعي، مقدرا عاليا دور وزارة الأوقاف والمهام الملقاة على عاتقها في الجانبين الديني والاجتماعي وعلى المستوى الوطني، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وأشاد بدور إقليم حركة "فتح" بطولكرم، ولجنة زكاة طولكرم المركزية ممثلةً برئيس اللجنة غازي الحاج قاسم، ومديرية أوقاف طولكرم، مؤكدا أهمية مواصلة مسيرة التطوير بمستشفى الإسراء والارتقاء به نحو الأفضل لتقديم الخدمة الصحية والطبية في خدمة أهلنا بمحافظة طولكرم وجميع المرضى.

من جانبه، استعرض البكري رؤية وزارة الأوقاف والجهود المبذولة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدا عمق العلاقة مع جميع المؤسسات في طولكرم، مشيرا إلى العمل في كافة الميادين لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في ظل الاعتداءات المستمرة من الاحتلال والمستوطنين، واستهداف الأرض والإنسان والمقدسات وجميع المقدرات في كل مكان. وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد لمستشفى الإسراء، شاكرا المجلس السابق على دورهم.

وأكد أهمية أن تتواصل مسيرة التطور والرقي بالخدمات الصحية المقدمة من خلال هذا المستشفى، بافتتاح أقسام جديدة تقدم الرعاية بخدمات صحية متكاملة، ومنها مواصلة العمل لافتتاح قسم القسطرة والقلب خلال الفترة القادمة، مشيدا بما تقوم به لجنة زكاة طولكرم المركزية ممثلة برئيس اللجنة غازي الحاج قاسم، والعمل المشترك والتعاون مع جميع المؤسسات والجهات الشريكة.

وأكد أمين سر حركة "فتح" إياد جراد أهمية مستشفى الإسراء التخصصي ومكانته على مستوى محافظة طولكرم، فيما أشار رئيس مجلس الإدارة الجديد حسام أبو الرب إلى رؤية العمل لمواصلة الجهود السابقة نحو تطوير المستشفى.

ـــ

ه.ح/ع.ف