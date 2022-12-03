أبو شباب ينتزع الفضية في سباق النخبة لمنافسات غرب آسيا للترايثلون

الرياض/سما/

انتزع لاعب منتخب فلسطين للسباق الثلاثي "الترايثلون"، عبد الله أبو شباب، المركز الثاني متوشحا بالميدالية الفضية، عن فئة النخبة الأبطال، في منافسات بطولة غرب آسيا التي نظمها الاتحاد السعودي للترايثلون، مساء اليوم السبت، في مدينة الخبر شرق المملكة.

وشهدت البطولة مشاركة 250 لاعبا ولاعبة من 11 دولة من مختلف الفئات العمرية، برعاية رئيس اتحاد غرب آسيا للترايثلون الأمير فهد بن جلوي.

واستطاع أبو شباب أن يحقق زمنا جديدا في البطولة في جميع مراحل السباق بزمن قدره "06 دقيقة و12 ثانية"، ليحتل المركز الثاني في منافسات النخبة الأبطال في البطولة، خلف اللاعب الأولمبي السوري محمد الصباغ.

واشتملت مراحل السباق على السباحة لمسافة 750 مترا، ثم الدراجات لـ20 كم، والجري لمسافة 5 كم.

وفي سياق متصل، حسّن لاعب المنتخب الفلسطيني عمر أبو شباب زمنه المسجّل سابقا في نفس السباق، وأنهى المنافسة في "65 دقيقة و8 ثواني"، فيما استطاع الصاعد الفلسطيني عبد الرحمن طنطيش أن يحقق المركز السادس عن فئته العمرية المشاركة في البطولة من خلال التصنيف النهائي للمشاركين بالسباق.

يذكر أن لاعبي منتخب" الترايثلون" منخرطون حاليا ضمن برنامج الإعداد الأولمبي الذي يقام برعاية برنامج التضامن الأولمبي الدولي، بإشراف ومتابعة من اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وشهدت البطولة، رفع لاعب المنتخب العماني سالم النبهاني العلم الفلسطيني خلال المنافسات.

وتم تتويج أبطال فلسطين بحضور الأمين العام لاتحاد غرب اسيا للترايثلون، رئيس الاتحاد الأردني، طارق الخياط، ونائب رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد البحريني عبد الله عبد السلام، ورئيس الاتحاد السعودي علي بن سميح مقبول، ورؤساء اتحادات دول غرب آسيا.

وشكر رئيس الاتحاد الفلسطيني للترايثلون، محمد أبو طير، اللجنة الأولمبية الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب، ونائبه أسعد المجدلاوي، على رعايتها ودعمها المستمر لمشاركات الاتحاد في البطولات والمشاركات الخارجية.

كما شكر ابو طير الاتحاد السعودي ممثلا برئيسه علي مقبول على التنظيم الاحترافي للبطولة، وعلى كرم الضيافة والاستقبال والحفاوة.