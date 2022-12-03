صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

غزة/سما/

دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال:" تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص.

وأضاف جيش الاحتلال :"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة.