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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

السبت 03 ديسمبر 2022 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع



غزة/سما/

دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال:" تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص.

وأضاف جيش الاحتلال :"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة.

#صفارات الانذار #غزة #اطلاق صواريخ

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