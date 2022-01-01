بن غفير يشد بعملية إعدام الشاب مفلح في حوارة.. ونتنياهو يعلق

القدس المحتلة/سما/

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المرتقب إيتمار بن غفير، بعملية إعدام جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني أعزل، مساء أمس الجمعة، عند مدخل بلدة حوارة جنوبي نابلس.

ووصف بن غفير في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الجندي القاتل بالبطل.

وقال بن غفير: "كل الاحترام للجندي البطل الذي قام بتصفية "المخرب" الحقير بعملية دقيقة وسريعة وحاسمة".

تغريدة بن غفير، قوبلت بالرفض من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي علق قائلًا: " لا يمكن لبن غفير أن يصدر تصريحات وكأنه في المعارضة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس برصاص الاحتلال في حوارة.

وأظهرت مقاطع مصورة الجندي الإسرائيلي وهو يحكم الخناق على رقبة الشاب الفلسطيني، وبينما حاول الشاب الفلسطيني مقاومة عملية اعتقاله والاعتداء عليه أطلق الجندي عليه النار من مسافة صفر.