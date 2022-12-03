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خبير إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تستعد لتصاعد العمليات وإطلاق الصواريخ من غزة

السبت 03 ديسمبر 2022 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تستعد لتصاعد العمليات وإطلاق الصواريخ من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية والباحث في مركز القدس للشؤون العامة يوني بن مناحيم، اليوم السبت، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتصاعد الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، في أعقاب تزايد موجة التحريض لتنفيذ المزيد من العمليات، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأضاف بن مناحيم: تستعد أيضاً المؤسسة الأمنية لاطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

في سياق متصل ذكرت قناة كان العبرية اليوم الخميس الماضي، أن قوات الجيش الإسرائيلي وضعت في حالة تأهب خشية من رد محتمل للجهاد الإسلامي رداً على اغتيال اثنين من عناصره في جنين فجر اليوم.
 
ووفقاً للقناة العبرية، وضعت الأجهزة الأمنية القوات العسكرية في حالة تأهب تحسبا من تصعيد الوضع إثر اغتيال عنصرين كبيرين ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي في جنين.
 
وأشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن التصعيد قد يكون على شكل إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

#المؤسسة الأمنية الاسرائلية

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