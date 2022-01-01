داخلية خان يونس تُنجز 11 ألف معاملة خلال نوفمبر

خانيونس/سما/

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني 10 آلاف و992 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 8024 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 870 مولوداً جديداً، و82 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 288 معاملة، والشؤون القانونية 1622 معاملة، بينما أنجزت 1013 معاملة جوازات، و45 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.