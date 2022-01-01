غزة: "جمعية رجال الأعمال" تعقد ورشة لبحث مشاكل التجار والصناعيين

غزة/سما/

عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة بالشراكة مع اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع السبت ورشة لبحث مشاكل القطاع الخاص على معبر كرم أبو سالم، بحضور لفيف واسع من التجار ورجال الأعمال والصناعيين.

وناقش التجار والصناعيين مع اللجنة الآليات المعمول بها لاستيراد وتصدير البضائع والسلع ودخول المعدات وقطع الغيار إلى قطاع غزة وكيفية تعامل وتجاوب السلطات الإسرائيلية مع الطلبات الخاصة والتنسيقات وأسباب المنع الأمني والفني.

واستعرض التجار والصناعيين مع اللجنة الرئاسية مشكلة رفض الجانب الإسرائيلي لطلبات إدخال بعض المواد الخام المهمة لعمل المصانع وشركات القطاع الخاص تحت بند" الاستخدام المزدوج".

ووعد رئيس اللجنة الرئاسية رائد فتوح بالعمل على حل المشاكل التي يواجهها التجار والصناعيين على المعابر بما يساهم بتسهيل عمل القطاع الخاص ومعاملاته.