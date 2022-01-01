  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "جمعية رجال الأعمال" تعقد ورشة لبحث مشاكل التجار والصناعيين

السبت 03 ديسمبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "جمعية رجال الأعمال" تعقد ورشة لبحث مشاكل التجار والصناعيين



غزة/سما/

عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة بالشراكة مع اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع السبت ورشة لبحث مشاكل القطاع الخاص على معبر كرم أبو سالم، بحضور لفيف واسع من التجار ورجال الأعمال والصناعيين.

وناقش التجار والصناعيين مع اللجنة الآليات المعمول بها لاستيراد وتصدير البضائع والسلع ودخول المعدات وقطع الغيار إلى قطاع غزة وكيفية تعامل وتجاوب السلطات الإسرائيلية مع الطلبات الخاصة والتنسيقات وأسباب المنع الأمني والفني.

واستعرض التجار والصناعيين مع اللجنة الرئاسية مشكلة رفض الجانب الإسرائيلي لطلبات إدخال بعض المواد الخام المهمة لعمل المصانع وشركات القطاع الخاص تحت بند" الاستخدام المزدوج".

ووعد رئيس اللجنة الرئاسية رائد فتوح بالعمل على حل المشاكل التي يواجهها التجار والصناعيين على المعابر بما يساهم بتسهيل عمل القطاع الخاص ومعاملاته.

#جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: قطر تمارس ضغوطاً على حماس لمنع التصعيد من قبل الجهاد الاسلامي

هآرتس: حكومة نتنياهو المتطرفة تُبشر بثلاث أزمات دارماتيكية محتملة

عضو كنيست تعلق على جريمة اعدام الشاب مفلح في حوارة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر

استنكار فلسطيني واسع لجريمة إعدام الاحتلال مواطنا في حوارة

عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

جيش-لبنان-730x438

موقع عبري: هكذا سيكون شكل الحرب المقبلة مع "حزب الله"

Screenshot_15 (1)

الكشف عن مواقف واشنطن من حكومة نتنياهو..

قناة إسرائيلية: تدمير المنازل الفلسطينية سيتعاظم بعد الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"

"فتح": مساع لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة

خليل الحية

الحية يكشف عن لقاء نهاية الشهر في الجزائر لمتابعة ملف المصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم