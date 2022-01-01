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"فتح": مساع لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة

السبت 03 ديسمبر 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": مساع لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة



رام الله/سما/

كشفت حركة “فتح”، السبت، عن مساعِ لعقد اجتماع جديد يضم الفصائل الفلسطينية في الجزائر، لاستكمال ما تم التوافق عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال حسين حمايل، الناطق باسم حركة “فتح لوكالة الأناضول”: “الأمور تتجه لعقد اجتماع للفصائل، في الجزائر، لاستكمال ما تم التوافق عليه”.

وأكد حمايل التزام حركته بـ”كافة البنود التي تم التوقيع عليها في إعلان الجزائر”.

وكان خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد قال في كلمة خلال مؤتمر في غزة: “الجزائر تدعونا للقاء، في النصف الأول من ديسمبر (كانون الثاني) الجاري، للبدء بخطوات تنفيذ (إعلان الجزائر)”.

وأضاف الحيّة أن المصالحة الحقيقية تتطلب التوافق على “خطوات الوصول للقيادة الوطنية، والبرنامج الوطني”.

#الجزائر #المصالحة الفلسطينية

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