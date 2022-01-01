الرئيس عباس يمنح وزيرة خارجية جنوب افريقيا وسام نجمة القدس الكبرى

بريتوريا/سما/

قلدت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا حنان جرار، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور وسام نجمة القدس الكبرى.

وسلمت السفيرة جرار، الوزيرة باندور الوسام، اليوم السبت، خلال مشاركتها حفل احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حديقة الاستقلال في العاصمة بريتوريا، تقديرا وعرفانا من شعبنا الفلسطيني وقيادته لمواقف جمهورية جنوب افريقيا ومواقف الوزيرة الشخصية والسياسية التضامنية.

وأعربت السفيرة جرار عن شكر وامتنان شعبنا وقيادته السياسية، للمواقف التضامنية لجنوب افريقيا حكومة وشعبا، مشيدة بمناقب الوزيرة باندرو كدبلوماسية وناشطة سياسية، ومعلمة ومثقفة، وما تتمتع به من خصال إنسانية راقية تؤمن بقيم العدل والمساواة والسلام ورفض الظلم والاضطهاد، وما توليه من جهود سامية إلى جانب جميع القضايا الإنسانية على المستوى الدولي.

وقال إن قرار الرئيس محمود عباس، منح الوزيرة باندور، وسام الاستحقاق، كونها تكمل مسيرة نلسون مانديلا التضامنية مع عدالة قضيتنا، ولها مواقف مشرفة من اعتبار إسرائيل دولة أبارتهايد وايمانها بأنه لا مكان لإسرائيل في الاتحاد الافريقي طالما بقيت دولة احتلال عنصري.

من جانبها، أعربت باندور عن اعتزازها وفخرها بهذا التكريم الرفيع الذي يعني الكثير لها ولعائلتها، وعبرت عن استهجان واستياء بلدها من عدم حل القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم عام 1974، مؤكدة ضرورة تطبيق العدل بتنفيذ كافة جوانب القانون الدولي في حل الصراع وفقا لما تراه جنوب افريقيا وكافة الدول المحبة للعدل والسلام في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولها مكانتها الدولية على حدود الرابع من حزيران في وحدة جغرافية واحدة غير مجزأة، واقتصاد مستتب ومستقل تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وعودة اللاجئين وصيانة جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف سواء داخل فلسطين أو في الشتات.

وأشارت إلى أن موقف بلادها وموقفها الشخصي الملتصق به لا يعد معاديا للسامية أو كرها لإسرائيل، لكن ذلك نتيجة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية من خلال اضطهادها للفلسطينيين، واستمرار مسلسل القتل والاستيطان، وفرض المعاناة الحياتية اليومية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث تمتد هذه المعاناة لتطال الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وأكدت مواصلة وزارتها الدور التضامني المتواصل والدائم مع عدالة قضيتنا طالما استمر الاحتلال.

من جانبه، أكد مدير المكتب الاعلامي للأمم المتحدة في جنوب افريقيا أن موقف المنظمة الدولية من الصراع هو ايجاد حل سلمي دائم يقوم على حل الدولتين وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والكرامة للجميع.

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