نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة بيت لحم حتى الواحدة ظهرا 55%

بيت لحم/سما/

قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، إن نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، بلغت 55% حتى الساعة الواحدة.

وتغلق صناديق الاقتراع أمام الناخبين البالغ عددهم 1545 ناخبا في تمام الساعة الرابعة، تليها عملية فرز أصوات الناخبين لانتخاب 11 عضوا من أصل 13 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

وتفقد محافظ بيت لحم كامل حميد سير العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعزز من فرص تحسين أداء الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني.

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