  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة بيت لحم حتى الواحدة ظهرا 55%

السبت 03 ديسمبر 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة بيت لحم حتى الواحدة ظهرا 55%



بيت لحم/سما/

 قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، إن نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، بلغت 55% حتى الساعة الواحدة.

وتغلق صناديق الاقتراع أمام الناخبين البالغ عددهم 1545 ناخبا في تمام الساعة الرابعة، تليها عملية فرز أصوات الناخبين لانتخاب 11 عضوا من أصل 13 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

وتفقد محافظ بيت لحم كامل حميد سير العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعزز من فرص تحسين أداء الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني.

ــــ

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: قطر تمارس ضغوطاً على حماس لمنع التصعيد من قبل الجهاد الاسلامي

هآرتس: حكومة نتنياهو المتطرفة تُبشر بثلاث أزمات دارماتيكية محتملة

عضو كنيست تعلق على جريمة اعدام الشاب مفلح في حوارة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر

استنكار فلسطيني واسع لجريمة إعدام الاحتلال مواطنا في حوارة

عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

جيش-لبنان-730x438

موقع عبري: هكذا سيكون شكل الحرب المقبلة مع "حزب الله"

Screenshot_15 (1)

الكشف عن مواقف واشنطن من حكومة نتنياهو..

قناة إسرائيلية: تدمير المنازل الفلسطينية سيتعاظم بعد الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"

"فتح": مساع لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة

خليل الحية

الحية يكشف عن لقاء نهاية الشهر في الجزائر لمتابعة ملف المصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم