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آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

السبت 03 ديسمبر 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (4 ديسمبر).

وقالت الهيئة إنّ السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/39)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47).

ودعت الهيئة المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأشارت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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