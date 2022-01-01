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فعالية جماهيرية في مسافر يطا اسنادا لصمود الأهالي

السبت 03 ديسمبر 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فعالية جماهيرية في مسافر يطا اسنادا لصمود الأهالي



الخليل/سما/

نظمت القوى الوطنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وإقليم يطا وضواحيها، ولجنة الدفاع عن مسافر يطا جنوب الخليل، اليوم السبت، فعالية جماهيرية بعنون "باقون" بالشراكة مع الحراك الوطني للمقاومة الشعبية (تغيير).

وتأتي هذه الفعالية دعما وتعزيزا للمقاومة الشعبية فكرا وممارسة، وحفاظا على الوجود والصمود الفلسطيني في مسافر يطا، وذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاسنيطان مؤيد شعبان، وعضو المجلس الثوري في "فتح" عبد الله يوليو، وأهالي مسافر يطا.

وأكد صيدم ضروة دعم واسناد أهالي المسافر أمام هجمة  الاحتلال والمستوطنين التي تهدف إلى تهجير المواطنين عن أراضيهم، وتوفير كل إمكانيات الصمود.

بدوره، أكد شعبان ضرورة توحيد الكلمة والجهد الشعبي باتجاه المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس، ودعم المواطنين للثبات والحفاظ على صمودهم في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

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#يطا #الخليل

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