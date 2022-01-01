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وزارة الأسرى بغزة: الحركة الاسيرة لن تكون لقمة سائغة للأحزاب الاسرائيلية

السبت 03 ديسمبر 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن تصريحات رئيسة مصلحة السجون الاسرائيلية حول تأييد توجهات المتطرف بن غفير لتضييق الخناق على الأسرى وتشديد الإجراءات عليهم يثبت تكامل الأدوار الذي ينتهجه الاحتلال والمشاركة الكاملة لكل مؤسسات الاحتلال السياسية في الحرب ضد الأسرى.

وأكدت في بيان لها أن الحركة الأسيرة لن تكون لقمة سائغة أو مسلكًا سهلًا للأحزاب الاسرائيلية لكسب المواقف والتأييد من الشارع الاسرائيلي، وإن حقوق الأسرى ومنجزاتهم التي انتزعوها بدماء الشهداء وآلام الجوع ستكون صاعق تفجير للأوضاع في حال الاقتراب منها أو محاولة الانقضاض عليها.

وأضافت:"إن على الاحتلال أن يفهم ويعي جيدا أن غَضبة الأسرى وثورة الشعب ستكون صمام الأمان في وجه أي حماقة سيرتكبها بن غفير، وعليه أن يتخذ من المجرم أردان الذي سبق وأن جرب هذا المسار عبرة وعظة، وإن معركة الأسرى هي معركة كل أبناء الشعب الفلسطيني".

#وزارة الأسرى #الحركة الاسيرة

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