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العبادلة: انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتنشط مع دخول فصل الشتاء

السبت 03 ديسمبر 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العبادلة: انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتنشط مع دخول فصل الشتاء



غزة / سما /

أفاد نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة بوزارة الصحة في قطاع غزة رامي العبادلة، بأن انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أنها تنشط مع دخول فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تلك الفيروسات المنتشرة حاليًا مختلفة، إلا أنها متشابهة في الأعراض، منها الانفلونزا الموسمية، والفيروس النخلوي، ونزلات البرد.

وأشار إلى أن تلك الفيروسات تصيب كافة الفئات العمرية، مبينًا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة هم الأكثر تأثرًا بأعراضها وتعرض الجهاز التنفسي لديهم لالتهابات حادة.

وذكر العبادلة أن أعراض الفيروسات المنتشرة متشابهة في ارتفاع حرارة الجسم وآلام شديدة في المفاصل وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر، مؤكدًا على أنه لم تسجل حتى اللحظة أي حالات منومة في أقسام العناية المركزة.

ولفت العبادلة، إلى تردد الكثير من المراجعين لعيادات المستشفيات تعاني من أعراض تلك الفيروسات المنتشرة، مطالبًا المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى، والإكثار من تناول السوائل.

#رامي العبادلة #غزة #الفيروسات #الشتاء #الجهاز التنفسي

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