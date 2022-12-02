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الحية يكشف عن لقاء نهاية الشهر في الجزائر لمتابعة ملف المصالحة

السبت 03 ديسمبر 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يكشف عن لقاء نهاية الشهر في الجزائر لمتابعة ملف المصالحة



غزة / سما /

كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، أن الجزائر ستستضيف جلسة جديدة للفصائل نهاية الشهر الجاري لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية.

 

ولفت الحية خلال مشاركته في مؤتمر مركز "مسارات" السنوي، إلى أن حركته تريد أن تجري الانتخابات ما أمكن، والتوافق وطنيًا على مرحلة انتقالية لإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني بالتوافق.

 

وقال: "نحن بحاجة لحكومة تستجيب للواقع الفلسطيني بعيدًا عن الشرط الخارجية".

 

وأضاف: إن القضية الفلسطينية ترتكز على الوحدة الوطنية، وأن الفلسطينيون قادرون أن يفرضوا مشروعهم الوطني على الكل من الأصدقاء والأعداء.

 

وتابع:"الواقع اليوم يفرض نفسه على الجميع، والشعب في مواجهة مستمرة مع الاحتلال، ولا بد من وجود قيادة وطنية جامعة".

#خليل الحية #المصالحة #حماس #منظمة التحرير #فتح #الجزائر #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات

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