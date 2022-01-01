  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير محمد الخطيب من بيت لحم يدخل عامه الـ17 في الأسر

السبت 03 ديسمبر 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

يدخل الأسير محمد الخطيب (50 عاما) من بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، عامه الـ17 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ويقبع في سجن "ريمون".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّه وقبل اعتقال الأسير الخطيب تعرض للمطاردة لمدة عامين، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا استمر لأكثر من شهر.

والخطيب متزوج وله أربعة من الأبناء، حينما اعتقل كان أكبر أبنائه يبلغ من العمر تسع سنوات، وأصغرهم ثمانية أشهر. وخلال سنوات اعتقاله تمكن من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس، وشرع مؤخرا بدراسة الماجستير.

#بيت لحم #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بدم بارد في نابلس

قناة عبرية: قطر تمارس ضغوطاً على حماس لمنع التصعيد من قبل الجهاد الاسلامي

هآرتس: حكومة نتنياهو المتطرفة تُبشر بثلاث أزمات دارماتيكية محتملة

عضو كنيست تعلق على جريمة اعدام الشاب مفلح في حوارة

استنكار فلسطيني واسع لجريمة إعدام الاحتلال مواطنا في حوارة

فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر

عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

خليل الحية

الحية يكشف عن لقاء نهاية الشهر في الجزائر لمتابعة ملف المصالحة

القاذفة النووية

الجيش الامريكي يكشف عن القاذفة النووية الخارقة بعيدة المدى

كابونات الوكالة

مرفق الرابط: "الأونروا" تعلن فتح التسجيل للاستفادة من كابونات الوكالة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يُلقي غدا كلمة مهمة خلال عقد الدورة الـ 10 لـ "ثوري فتح"

قاعدة العديد

فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم