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الاحتلال يُفرج عن شقيقتين شرط الابعاد عن الأقصى

السبت 03 ديسمبر 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن شقيقتين مقدسيتين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشقيقتين حراء ومحار ماهر الصوص بشرط الابعاد عن الاقصى أسبوعًا، علمًا أنهما اعتقلتا بعد صلاة الجمعة من داخل المسجد المبارك.

وكانت قوات الاحتلال نفذت الجمعة، اعتقالات متفرقة من المسجد الأقصى وأبوابه، طالت فتاتين، وفتى وسيدة، وجرى تحويلهم إلى مركز "شرطة القشلة" للتحقيق.

كما اعتقلت شابين من منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة، وتم تحويلهما إلى مركز "القشلة".

#المسجد الأقصى #الاحتلال #القدس

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