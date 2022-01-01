3 شهداء و149 معتقلًا بالقدس خلال نوفمبر

الضفة المحتلة / سما /

أفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 مواطنين، واعتقلت 149 من المدينة المحتلة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت المحافظة في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالمدينة خلال نوفمبر، أن الشهداء الثلاثة هم: حباس عبد الحفيظ يوسف ريان، (54 عامًا) ، وداوود محمود خليل ريّان (42 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، وعامر حسام بدر حلبية (20 عامًا) من بلدة العيزرية.

وبينت أن عدد الشهداء في محافظة القدس ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدًا، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثماينهم بلغ 23 شهيدًا مع احتجاز جثماني الشهيدين حباس ريان وعامر حلبية.

وحول الاعتقالات، بين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 149 مقدسيًا في كافة مناطق المدينة، خلال الشهر المنصرم.

وأشار إلى إصابة 32 مواطنًا نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة للضرب المبرح والاعتداءات.

ورصد التقرير اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك خلال تشرين الأول، إذ اقتحمه نحو 4148 مستوطنًا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، بالإضافة إلى 90,026 تواجدوا تحت مسمى سياحة.

وفي سياق متصل، أصدرت محاكم الاحتلال 28 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 9 أحكام بالاعتقال الإداري.

كما أصدرت 16 قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، كانت معظمها ما بين 5 أيام لغاية 15 يومًا، إضافة لإصدار نحو 12 قرارًا بالإبعاد، من بينها 6 قرارات بالإبعاد عن الأقصى و3 بالإبعاد عن البلدة القديمة، وقراري إبعاد عن مدينة القدس، وتراوحت فترات الإبعاد ما بين 5 أيام حتى ستة أشهر.

وفيما يتعلق بقرارات الهدم والتجريف، رصدت محافظة القدس خلال الشهر المنصرم 12 عملية هدم، 9 منها نفذتها آليات الاحتلال، و3 عمليات هدم أخرى نُفّذت بشكل قسري ذاتي في عدة مناطق بالقدس، بالإضافة إلى 3 عمليات حفر وتجريف.

وبينت أن سلطات الاحتلال سلمت العديد من إخطارات هدم ووقف بناء لعدة منازل في مناطق متفرقة بالقدس.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أن وتيرتها ازدادت خلال الشهر المنصرم، حيث استمر استهداف المستوطنين لمركبات المواطنين في عدة أحياء بالقدس.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تسعى إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس، من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، إذ صادقت خلال نوفمبر، على عدة مشاريع استيطانية في مختلف المناطق.