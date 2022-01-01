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الإمارات ترسل 85 طنا من المساعدات إلى غزة

السبت 03 ديسمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترسل 85 طنا من المساعدات إلى غزة



غزة / سما /

أرسلت السلطات الإماراتية، 85 طنا من المساعدات الطبية إلى أهالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن إرسال المساعدات جاءت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، وتم إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

وتستهدف الحكومة الإماراتية المساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في غزة، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يشار إلى أن هذه المساعدات جاءت ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، وفي إطار وفي إطار المساعي الإماراتية الدائمة إلى وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.

#الإمارات #غزة #المساعدات

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