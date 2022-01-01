الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

جنين / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بين بلدتي عجة وجبع، وأعاقت حركة المواطنين بعد ايقاف مركباتهم، والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية عنزة وقرية الجلمة .

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والضوئية والأعيرة المعدنية، أثناء مطاردة العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين، لمنعهم من الدخول إلى أراضي عام الـ1948.