الرئيس عباس يُلقي غدا كلمة مهمة خلال عقد الدورة الـ 10 لـ "ثوري فتح"

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، صباح اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس ، سيُلقي غدًا الأحد، خطابًا مهمًا خلال عقد الدور الـ 10 للمجلس الثوري لحركة فتح.

وأفاد زكي، في تصريح للاذاعة الرسمية بأن كلمة الرئيس عباس المقررة غدًا، وعلى غرار خطابه الأخير بالأمم المتحدة، ستحمل شيئا جديدًا بأنه: "آن الأوان لأن تكون هناك إجراءات عملية".

وأضاف، "يجب ترتيب أوضاع فتح.. هُناك متغيرات يجب ألا تكون خارج دائرة الفهم الفتحاوي كوننا بحركة تحرّر، أيضًا انزلاقات مع الفصائل، والعلاقات مع الأشقاء العرب، وكذلك على الصعيد الدولي".

وتابع عباس زكي، "مع كل النجاحات ولكن هناك ثغرات، فلا بد من ترميم البيت الفتحاوي أولًا، ثم البيت الفلسطيني بشكل عام، ثم ترتيب العلاقات الخارجية، خاصة وأننا نتهيأ للمؤتمر العام الثامن الذي لن يتجاوز مايو/أيام القادم".