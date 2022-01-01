تشكيل تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في أمريكا

واشنطن / سما /

أعلنت "لجنة ميلووكي لمناهضة للحرب"، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية، عن إنشاء تحالف محلي لنصرة الحق الفلسطيني.

وبدأ التحالف أولى فعالياته، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برفع لافتة كبيرة على الطريق السريع المزدحم، كتب عليها "تحيا المقاومة الشعبية الفلسطينية".

ويضم التحالف عدة منظمات، منها: طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، والصوت اليهودي من أجل السلام، ومنظمة طريق الحرية الاشتراكية.

وطالبت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية قبل يومين، بتشكيل تحالفات مؤيدة لفلسطين على مستوى المدن الأمريكية، بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولتنظيم الفعاليات المؤيدة لفلسطين.