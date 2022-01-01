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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفةِ

السبت 03 ديسمبر 2022 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفةِ



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وبيت لحم، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات أربعة شبان من مخيم طولكرم، وذلك أثناء مرورهم على حاجز  عسكري جنوب طولكرم، وهم أنس صابر عنبر وأحمد السوداني ومحمد خالد مصيعي وباسل سالم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي ظهر العبد وكفيرة وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت المحال التجارية في قرية ظهر العبد واستجوبت أصحابها وعدداً من المارة.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية كفيرت المجاورة ونصبت حواجز  عسكرية في مخيطها، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية في مخيط بلدة يعبد وانتشار فرقة مشاة بين كروم الزيتون.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فتية خلال مواجهات اندلعت بمخيم عايدة شمال بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي للمخيم.

والفتية الذين اعتقلهم الاحتلال هم أيسر عمارين، وجلال أحمد، وأيهم أبو سرور، وحسين مسالمة، وقاسم حمامدة.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمة في مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، وتطال الاعتقالات الشيوخ والنساء والأطفال.

#الاحتلال #اعتقالات

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