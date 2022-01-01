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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 03 ديسمبر 2022 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، إعدام أحد جنود الاحتلال للشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد استهدافه بأربع رصاصات من مسافة صفر، دون أي مبرر.

كما عنونت الصحف، وقوع عشرات الإصابات عقب التصدي لعمليات اقتحام واسعة، وقمع مسيرات الجمعة الأسبوعية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- فاشية جديدة... عصابة الاحتلال الإرهابية تعدم شابا من أوصرين في حوارة

- الرئاسة: إعدام الشاب مفلح جريمة بشعة تستوجب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل

- اشتية: مشهد الإعدام الإجرامي يعكس الإرهاب المنظم لجنود الاحتلال

- عشرات الاصابات في الضفة احداها خطيرة والاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل

- الرئيس يمنح السفير الروماني وسام نجمة الصداقة

- اشتية يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام ولجم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه

- اتفاق نتنياهو - سموتريتش.. تنفيذ لمصالح المستوطنين وخنق لحياة الفلسطينيين

- لبيد يدعو للعصيان وعدم التعاون مع حكومة نتنياهو

- "الاسكوا" في بيروت تحتفي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

- إرجاء إبعاد الأسير الحموري إلى فرنسا

"الأيام":

- الاحتلال يعدم شابا بدم بارد ومن مسافة الصفر في حوارة

- الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية

- الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين ومواجهات في مخيم العروب

- اشتية يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة السلام

- عشرات الإصابات عقب التصدي لعمليات اقتحام واسعة وقمع مسيرات الجمعة الأسبوعية

- "الداخلية" الإسرائيلية تعقد الثلاثاء جلسة استماع في قضية إبعاد الحموري

- إسرائيل تدرس منع دخول مبعوثة أممية إلى الأراضي الفلسطينية

- تقرير عبري: اتفاق نتنياهو- سموتريتش يخنق الفلسطينيين ويسيطر على حياتهم

"القدس":

- إصابات خلال مواجهات وقمع مسيرات ضد الاستيطان

- جندي اسرائيلي يُعدم فلسطينياً من مسافة صفر وسط حوارة

- فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل 1- صفر وسويسرا تهزم صربيا 3-2 وتبلغ ثمن النهائي

- إرجاء ترحيل الأسير صلاح الحموري

- سموتريتش وزيرا للمالية حتى العام 2025

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