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فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

السبت 03 ديسمبر 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم



بيت لحم / سما /

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 1545 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، لانتخاب 11 عضوا لمجلس ادارة الغرف التجارية.

 ويتنافس في العملية الانتخابية التي تنظم في مقر الغرفة في مدينة بيت لحم، 13 مرشحا على عضوية المجلس، في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتشارك المرأة في العملية الانتخابية على صعيد الاقتراع والترشح، حيث تبلغ نسبة ممن يحق لهن الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة بيت لحم ما نسبته 4%.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في عام 1952 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها.

يذكر أنه أجريت انتخابات في خمس غرف تجارية صناعية في محافظات: أريحا والأغوار، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، على أن تستكمل في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس، حسب الجدول الزمني المحدد.

#غرفة تجارة وصناعة

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