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أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ليس خيانة للقضية الفلسطينية

السبت 03 ديسمبر 2022 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ليس خيانة للقضية الفلسطينية



وكالات / سما /

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء أمس الجمعة، إنه من الخطأ اعتبار التطبيع بين إسرائيل وتركيا، خيانة للقضية الفلسطينية، أو أنه جرى على حسابها.

 

وأضاف أوغلو خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، إن إسرائيل تعلم بأن موقف أنقرة من قضية فلسطين لن يتغير، وأن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين والمنطقة بشكل عام.

 

وتابع: تركيا تؤدي دورًا مهمًا في العلاقات مع بلدان المنطقة، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصًا أيضًا.

 

وذكر أن تركيا وإسرائيل قامتا بتطبيع العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكل حكومة إسرائيلية جديدة.

#أوغلو #القضية الفلسطينية #تركيا #التطبيع #إسرائيل

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