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طقس فلسطين:أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة

السبت 03 ديسمبر 2022 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين:أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت2022-12-03، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2022-12-04

يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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