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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استخدام "إسرائيل" للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

الجمعة 02 ديسمبر 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استخدام "إسرائيل" للقوة المميتة بحق الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

قال الاتحاد الأوروبي إن "القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة"، داعيا إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

وعبر الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف: "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006".

وبلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 211 شهيدا، بينهم 159 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة، آخرهم الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وقال الاتحاد الأوروبي: "وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة. يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

#الاتحاد الاوروبي

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