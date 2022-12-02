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مجدلاني: إعدام الشاب مفلح ترجمة واضحة للفاشية الجديدة في دولة الاحتلال

الجمعة 02 ديسمبر 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: إعدام الشاب مفلح ترجمة واضحة للفاشية الجديدة في دولة الاحتلال



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن إعدام  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشاب عمار حمدي مفلح من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر في بلدة حوارة، وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع، جريمة بشعة وإعدام بدم بارد، وترجمة واضحة للفاشية الجديدة في دولة الاحتلال.

وأضاف مجدلاني أن ما أقدم عليه الاحتلال اليوم بتصفية الشاب مفلح، وبتوثيق من المكان حيث قام  جندي إسرائيلي باطلاق الرصاص الحي عليه وسط حوارة من نقطة الصفر، ومنع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف الاقتراب من الشاب لتقديم الإسعاف له، قبل احتجاز جثمانه، يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال.

وتابع مجدلاني: هذه الجريمة الموثقة والواضحة تتطلب من محكمة الجنايات الدولية محاكمة جنود الاحتلال ووقف التعامل مع الاحتلال كدولة فوق القانون.

#احمد مجلاني

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