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الهباش: شعبنا يواجه "عصابة إرهابية" وليس دولة احتلال فقط

الجمعة 02 ديسمبر 2022 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: شعبنا يواجه "عصابة إرهابية" وليس دولة احتلال فقط



رام الله/سما/

 قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن مشهد إعدام الشاب الشهيد عمار حمدي مفلح على يد جندي من جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، والذي تم توثيقه عبر كاميرات الفيديو، يؤكد المؤكد أن "الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط".

وأضاف الهباش في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مشهد إعدام الشاب مفلح يفترض أن يستفز كل مؤسسات القانون الدولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين، مؤكدا أن هذا الفيديو هو وثيقة قانونية يجب أخذها؛ أولًا لملاحقة القاتل الذي أطلق الرصاص والقصاص منه، وثانيًا لمحاسبة دولة الاحتلال "عصابة الإرهاب" أمام كل المحاكم الدولية.

#محمود الهباش

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