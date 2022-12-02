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إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق جنين

الجمعة 02 ديسمبر 2022 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق جنين



جنين/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قرية فقوعة شرق جنين.


وأفاد شهود عيان أن دوريات عسكرية اقتحمت القرية الحدودية التي تقيم على أراضيها جدار الفصل العنصري، وقامت بحملات تمشيط واستفزاز للأهالي مما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغازية.

وانسحب الاحتلال من القرية دون اعتقالات وعولجت الحالات ميدانيًا.

ولاحقًا، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة الحدودية شمال جنين، وشنت حملات تمشيط في محيط القرية وجدار الفصل العنصري المقام فوق اراضيها، بعد قيام مسلحون باطلاق النار على الحاجز,

#جنين

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