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214 شهيدًا برصاص الاحتلال منذ بداية العام

الجمعة 02 ديسمبر 2022 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
214 شهيدًا برصاص الاحتلال منذ بداية العام



رام الله/سما/

 ارتفع عدد الشهداء اليوم الجمعة، إلى 214 شهيدًا منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، بعدما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عمار حمدي عديلي (22 عامًا) من قرية أوصرين جنوب نابلس، حينما كان في بلدة حوارة.


ووفق إحصائيات متوفرة، فإن من بين الشهداء 158 شهيدًأ من الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيدًا من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.


في هذه الأثناء، أكد مبارك عبد الهادي الرئيس السابق لمجلس قروي أوصرين لـ"القدس" دوت كوم، أن عائلة عديلي وأهالي القرية تعرفوا على هويته من خلال الفيديوهات والصور التي نشرت خلال إطلاق النار عليه، وكذلك من خلال الارتباط الفلسطيني.


والشهيد عديلي، أسير محرر اعتقل وهو بعمر 18 عامًا، لمدة عام، ويعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات، وتعرض غالبية أشقاؤه للاعتقال، وأفرج عنهم، وبقي شقيقهم سامر والمتوقع الإفراج عنه بعد نحو شهر، بعد اعتقاله الذي استمر 5 سنوات.

#شهداء فلسطين

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