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وزيرة السياحة تفتتح فعاليات الميلاد في بلدة الطيبة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة السياحة تفتتح فعاليات الميلاد في بلدة الطيبة



رام الله/سما/

- افتتحت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، فعاليات عيد الميلاد المجيد في بلدة الطيبة شرق رام الله.

وأعربت معايعة عن سعادتها بمشاركة أهل بلدة الطيبة فرحة الميلاد، وقالت: "نحتفل هذه العام ببدء عودة السياحة الى فلسطين بعد تجاوز العديد من العقبات والمعيقات جراء جائحة كورونا".

وأضافت: "قطاعنا السياحي في طريقه إلى التعافي من هذه الجائحة، حيث شهد هذا العام ازدياد ملحوظ في عدد السياح الذي وصل إلى 600 ألف زائر"، لافتةً إلى أن التوقعات لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري أن يصل 100 ألف سائح مع نسبة 80% من إشغال الفنادق.

وأكدت استمرار العمل مع مختلف الشركاء لضمان عودة فلسطين لسابق عهدها، منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن "ما حققناه في العام 2019 من أرقام قياسية في أعداد السياح وليالي المبيت لم يكن سوى نتيجة للعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة".

بدوره، أشاد راعي كنيسة اللاتين في الطيبة الأب بشار فواضلة بجهود الوزيرة معايعة التي تبذلها في دعم القطاع السياحي وتطوير المواقع السياحية، مشيرا إلى أن بلدة الطيبة جزء من الخارطة السياحية الفلسطينية.

بدوره، ثمن رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية جهود الوزارة، خاصة في بلدة الطيبة، والتي تمثلت في مقترح لإنشاء متحف للآثار التي وجدت أثناء الحفريات العلمية في موقع الخضر الأثري.

وسبق إطلاق الفعاليات، قداس احتفالي ترأسه الأب فواضلة، تلاه افتتاح البازار الميلادي الخيري وإطلاق فعاليات الميلاد في قاعة الكنيسة، التي تخللها مجموعة من الفقرات والتراتيل الميلادية قدمتها فرق فلسطينية مختلفة.

#الطيبة

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