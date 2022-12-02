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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة



نابلس/سما/

 أصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في حوارة عقب اعدام قوات الاحتلال الشاب عمار مفلح في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى مركز طوارئ ابن سينا، كما تعاملت مع 10 إصابات أخرى بالاختناق.

#اصابات #حوارة

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