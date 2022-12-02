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نادي الأسير: المعتقل يوسف مقداد يتعرض لنوبة قلبية حادة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: المعتقل يوسف مقداد يتعرض لنوبة قلبية حادة



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير إن المعتقل يوسف مقداد (61 عاما) من غزة، تعرض لنوبة قلبية حادة، ونقل على إثرها من سجن "نفحة" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ.

وأضاف النادي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن الوضع الصحيّ للمعتقل مقداد حرج وفقا للمعلومات المتوفرة حتّى الآن، علما أنه ومنذ اعتقاله يُعاني من مشاكل حادة في ضغط الدم، وقبل نحو أسبوعين تعرض لوعكة صحية وجرى نقله في حينه إلى عيادة سجن "نفحة".

وحمل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المعتقل مقداد، المعتقل منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، ومحكوم بالسّجن 21 عاما، ويقضي عامه الأخير في سجون الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير مقداد متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وهو كما العشرات من أسرى قطاع غزة حرم من زيارة عائلته لسنوات.

يُشار إلى أنّ أكثر من 600 أسير في سجون الاحتلال من المرضى، يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إلى جانب ظروف الاعتقال القاسية.

#يوسف مقداد

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