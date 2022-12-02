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نقابة الأطباء تنفذ يوم عمل طبي تطوعي في مخيم جنين

الجمعة 02 ديسمبر 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تنفذ يوم عمل طبي تطوعي في مخيم جنين



جنين/سما/

 تلقى نحو 300 مريض، بينهم أطفال ومسنون وأسرى وجرحى، من مخيم جنين، اليوم الجمعة، الرعاية الطبية خلال يوم عمل طبي تطوعي نظمته نقابة الأطباء، بالتعاون مع إقليم "فتح"، واللجنة الشعبية للخدمات، ومركز الشباب الاجتماعي، وجمعية الجليل، وفعاليات ومؤسسات المخيم.

وتم خلال اليوم التطوعي الذي أقيم في مقر جمعية الجليل للمعاقين في المخيم، تكريما لروح الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين، تقديم الرعاية الطبية في تخصصات الأطفال، والباطني، والعظام، والعيون، والغدة، والسكري، والجلد، والأسرة، إضافة لصرف أدوية مجانا.

وقال رئيس جمعية الطب العام في فلسطين اياد سمارة لـ"وفا"، إن هذه المبادرة جاءت من أجل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، ورسالة تضامن وتنديد بعدوان الاحتلال المستمر.

وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل تقديم المساندة لأبناء شعبنا، الذي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال والمتمثلة بعمليات الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والإصابات، ونهب الأراضي، وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري".

ولفت إلى أن 30 طبيبا من كافة محافظات الوطن شاركوا في اليوم التطوعي، لتقديم الدعم والاسناد لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، وتنديدا بالعدوان المتواصل بحقهم،.

وثمنت حركة فتح وفعاليات ومؤسسات مخيم جنين، دور منظمة أطباء حقوق الإنسان في أراضي الـ48، في تقديم الدعم لأبناء شعبنا في المخيم، ما يؤكد عمق التواصل والانتماء والنضال المشترك.

#نقابة الاطباء #مخيم جنين

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