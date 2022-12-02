المالكي يلتقي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي

روما/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، مع رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانا كراكسي، على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في روما.

ورحبت كراكسي بالوزير المالكي، مؤكدة دعمها المستمر للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

من جهته، أعرب الوزير المالكي عن سعادته بهذا اللقاء لما له دور مهم لترسيخ علاقات الصداقة الإيطالية الفلسطينية وبناء جسور الصداقة بين البلدين، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتغيير نهج تصويت إيطاليا في الأمم المتحدة بما يخص القرارات المتعلقة في القضية الفلسطينية.

وشدد على "أننا صدمنا أن دولة كإيطاليا صوتت ضد قرار متعلق بحق تقرير المصير، وبتصويتها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص مشروع القرار المتعلق بطلب رأي قانوني عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي وأثره على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

من جهتها، أكدت كراكسي أنها ستعمل جاهدة للمحافظة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأنها في صدد ترتيب زيارة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي لفلسطين في شهر آذار المقبل، انطلاقا من الدور الهام الدي تلعبه البرلمانات في الأوقات الصعبة وبتعزيز العلاقات الثنائية.

كما أكدت أنها ستعمل إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي انتونيو تاياني لتقديم الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

ووضع الوزير المالكي، رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي في صورة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل وأسر وتدمير للمنازل والممتلكات واستيلاء على الأراضي، إضافة إلى الاستفزازات التي يتعرض لها أبناء شعبنا بشكل يومي، و"طالبها بضخ المساعي الحميدة لتغيير نمط التصويت الإيطالي الأخير الذي لم نعهده من إيطاليا".

وشدد "على حاجتنا إلى التدخل الدولي قبل تصاعد الوضع في فلسطين، خاصة أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية توحي بتشكيل حكومة متطرفة تظهر الحقد والكره تجاه الفلسطينيين وتحث على قتل وتهجير الفلسطينيين، وتؤكد أنه لا يوجد شريك للسلام".

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التواصل لمتابعة الزيارة ومتابعة الجهود الداعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما جددت كراكسي دعمها لفلسطين وأرسلت تحياتها عبر الوزير المالكي إلى الرئيس محمود عباس.

وحضر الاجتماع سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، والمندوبية الدائمة لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا.