  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 02 ديسمبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي (34 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

كما أبرزت الصحف خبر ترؤس رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، وتأكيده ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ مخيم يعمده الشهداء

_ الرئيس يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية ويؤكد ضرورة تطبيق سيادة القانون

_ الاحتلال يسرع في إجراءات إبعاد الأسير الحموري إلى فرنسا

_ نيابة عن الرئيس: السفيرة سليمان تقلد "منتدى الحقوق" في هولندا وسام "نجمة الحرية"

_ "الحياة الجديدة" تحصد المرتبتين الأولى والثانية في جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

_ الأمم المتحدة تعتمد 4 قرارات لصالح فلسطين من ضمنها عقد جلسة لإحياء ذكرى النكبة

_ اشتية: أحفاد العصابات الصهيونية يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشعة

_ "مشروع قانون" إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الوطنية بـ "كيان معاد"

_ تحذيرات إسرائيلية من تغيير الوضع القائم في الأقصى وردة فعل الأسرى على الفاشي بن غفير.. خبراء: إدارة بايدن ستدخل في مواجهة مع حكومة نتنياهو حول القدس

_ مونديال 2022: المغرب تتصدر مجموعتها بجدارة وتتأهل للدور ثمن النهائي

الأيام:

­_ جيش الاحتلال يغتال قياديين من "الجهاد" في اشتباكات على مشارف مخيم جنين

_ الرئيس يؤكد على تعزيز صمود المواطن في ظل جرائم الاحتلال ومستوطنيه

_ أربعة قرارات أممية لصالح فلسطين بينها عقد جلسة لإحياء ذكرى النكبة

_ مصرع طفل ورضيع في حادثي طرق

_ "العليا الإسرائيلية" تستمع إلى 9 التماسات تطعن بـ "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"

_ مشروع قانون إسرائيلي لمنع رفع علم فلسطين

_ هدم وإخطارات في قلنديا والرماضين ويطا وجيش الاحتلال يقتحم مدرسة في تقوع

_ نتنياهو يتوصل إلى اتفاق لضم سموتريتش إلى حكومته

القدس:

_ شهيدان من مخيم جنين

_ الرئيس يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية

_ هدم وإخطار 7 منازل ومنشآت والجيش يقتحم ويهاجم طلبة مدرستين

_ وزارة القدس: قرار إبعاد الحموري جريمة حرب

_ الأسرى سيردون بتصعيد على تعيين بن غفير

_ مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة بـ"كيان معاد" ويمنع رفع العلم

_ بارليف: تغيير الوضع القائم في الأقصى "سيؤدي بشكل لا لبس فيه إلى انتفاضة ثالثة"

_ الأمم المتحدة تتخذ قرارا تاريخيا بشأن "النكبة"

_ فرحة عربية.. المغرب لثمن النهائي وألمانيا خارج حسابات مونديال قطر

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"إيزنكوت" يدعو لخروج "مليونية" رفضا لمحاولات نتنياهو المس بالقانون

لا يترك مسدسه.. شاهد: هذا ما فعله الأمير حمزة في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للأجهزة الأمنية و يؤكد على ضرورة توفير الأمن لأبناء شعبنا

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

انتهاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية والاردن عدّل دستوره تمهيداً لما هو قادم !

الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-02_15-05-09

بالفيديو: الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بدم بارد في نابلس

Yair-730x438

نتنياهو يرد على تحريض لابيد للجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات ضده

الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة"

Screenshot_10

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

20221202123028

جيشان إسرائيليان يسعيان لتغيير التوازن الإستراتيجي مقابل الفلسطينيين وإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم