رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي (34 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

كما أبرزت الصحف خبر ترؤس رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، وتأكيده ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ مخيم يعمده الشهداء

_ الرئيس يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية ويؤكد ضرورة تطبيق سيادة القانون

_ الاحتلال يسرع في إجراءات إبعاد الأسير الحموري إلى فرنسا

_ نيابة عن الرئيس: السفيرة سليمان تقلد "منتدى الحقوق" في هولندا وسام "نجمة الحرية"

_ "الحياة الجديدة" تحصد المرتبتين الأولى والثانية في جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

_ الأمم المتحدة تعتمد 4 قرارات لصالح فلسطين من ضمنها عقد جلسة لإحياء ذكرى النكبة

_ اشتية: أحفاد العصابات الصهيونية يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشعة

_ "مشروع قانون" إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الوطنية بـ "كيان معاد"

_ تحذيرات إسرائيلية من تغيير الوضع القائم في الأقصى وردة فعل الأسرى على الفاشي بن غفير.. خبراء: إدارة بايدن ستدخل في مواجهة مع حكومة نتنياهو حول القدس

_ مونديال 2022: المغرب تتصدر مجموعتها بجدارة وتتأهل للدور ثمن النهائي

الأيام:

­_ جيش الاحتلال يغتال قياديين من "الجهاد" في اشتباكات على مشارف مخيم جنين

_ الرئيس يؤكد على تعزيز صمود المواطن في ظل جرائم الاحتلال ومستوطنيه

_ أربعة قرارات أممية لصالح فلسطين بينها عقد جلسة لإحياء ذكرى النكبة

_ مصرع طفل ورضيع في حادثي طرق

_ "العليا الإسرائيلية" تستمع إلى 9 التماسات تطعن بـ "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"

_ مشروع قانون إسرائيلي لمنع رفع علم فلسطين

_ هدم وإخطارات في قلنديا والرماضين ويطا وجيش الاحتلال يقتحم مدرسة في تقوع

_ نتنياهو يتوصل إلى اتفاق لضم سموتريتش إلى حكومته

القدس:

_ شهيدان من مخيم جنين

_ الرئيس يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية

_ هدم وإخطار 7 منازل ومنشآت والجيش يقتحم ويهاجم طلبة مدرستين

_ وزارة القدس: قرار إبعاد الحموري جريمة حرب

_ الأسرى سيردون بتصعيد على تعيين بن غفير

_ مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة بـ"كيان معاد" ويمنع رفع العلم

_ بارليف: تغيير الوضع القائم في الأقصى "سيؤدي بشكل لا لبس فيه إلى انتفاضة ثالثة"

_ الأمم المتحدة تتخذ قرارا تاريخيا بشأن "النكبة"

_ فرحة عربية.. المغرب لثمن النهائي وألمانيا خارج حسابات مونديال قطر